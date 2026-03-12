ミライスピーカーは3月11日、耳をふさがないイヤカフ型集音器「ミライスピーカー・イヤー」（MIRAI SPEAKER Ear）および、「ミライスピーカー・イヤー ライト」（MIRAI SPEAKER Ear Lite）を発表した。クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」を通じ、2026年3月13日10時から支援募集を開始する。価格は通常モデルの「ミライスピーカー・イヤー」が39,600円、アプリ対応や充電ケースの集音機能を省いた「ミライスピーカー・