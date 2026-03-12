モデルプレス＝2026/03/12】YouTuberのヒカルが12日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。10日に女性化乳房症と診断されたことを公表していたが、現在の症状を明かした。【写真】女性化乳房症と診断された人気YouTuber、真剣に症状を伝える様子◆女性化乳房症と診断のヒカル、現在の様子明かす10日に女性化乳房症と診断されたことを公表していたヒカル。SNS上で大きな話題を呼んでいたが、この日の投稿では「乳首の周りが張ってて