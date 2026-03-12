【モデルプレス＝2026/03/12】元モーニング娘。でタレントの中澤裕子が3月12日、自身のInstagramを更新。手作り弁当の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】52歳元モー娘。「おしゃれなお弁当箱」中学生娘への手作り弁当◆中澤裕子、手作り弁当を公開中澤は「今日で教室でクラスメイトのみんなと お弁当を食べるは最後のようです。もうすぐ春休み。中学1年生もあと少し」（※原文ママ）とつづり、手作り弁当の写真を投稿。木製