友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身のまわりで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部はアルバイト先の出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前回から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公はスーパーでバイトをしています。ある日、社員のおじさんである渡辺さんに彼氏はいるのか尋ねられ、いないと答える主人公。するとなぜか歳上が好きと勘違いされます。主人公は渡辺さんの質