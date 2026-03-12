名作ゲームキャラクター「パックマン」が「ａｎａｎ」の表紙を飾ることになった。株式会社バンダイナムコエンターテインメントは１２日、「ａｎａｎ」２４８８号スペシャルエディション（１８日発売、マガジンハウス＝税込み１３００円）のパックマンの表紙と「バンダイナムコエンターテインメント着ぐるみフレンズ」が登場するバックカバーのビジュアルを公開した。誕生から４５周年のパックマンと「ａｎａｎ」の異色のコラボ