福岡県のインフルエンザの感染者数は、3週連続で前の週を下回りました。ただ、インフルエンザ警報は16週連続で出されていて、県が感染対策を呼びかけています。福岡県によりますと、3月8日までの1週間に県内の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者は、1医療機関あたり19.59人でした。前の週の0.78倍と3週続けて減少していますが、インフルエンザ警報は16週連続で発表されています。福岡県は、手洗いやせきエチケットなど