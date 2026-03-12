米沢市で「何者かに切り付けられた」とうその通報をして警察の業務を妨害した疑いで5日に逮捕された理学療法士の男性について、山形地方検察庁は、処分保留で釈放しました。この事件は1月20日、米沢市本町1丁目で「後ろから急にカッターみたいなもので首などを切り付けられた」とうその被害を訴えて警察の業務を妨害した疑いで米沢市の理学療法士の男性が逮捕されたものです。男性は容疑を認めていて、金銭などのトラブルを