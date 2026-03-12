親が闘病の末、病院でできることはやり尽くした。そんなとき、もし「自宅に帰りたい」と言ったとしたら。最期の希望は叶えてあげたいと思うものの、躊躇ってしまうのではないだろうか。自宅は通常「24時間医療体制」はない上に、こちらとしても仕事もあれば生活もある。ましてや遠方で暮らしていたらなおさらだろう。実際、厚生労働省の「人口動態調査」によると、統計をとり始めた1951年は約9割の人が自宅で亡くなっていたが、202