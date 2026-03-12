UEFAチャンピオンズリーグは、16チームによるノックアウトフェーズのラウンドオブ16が開始。ホーム＆アウェー形式による2戦勝負の第1戦8試合が現地10日、11日に行われました。リーグフェーズ下位チームがホームとなる第1戦。その中で敵地で唯一勝利したのはバイエルン（ドイツ）。アタランタ（イタリア）に6ゴールを奪って6−1と大勝し、圧倒的なアドバンテージを持ってホームの第2戦に臨みます。敵地で引き分けたのは、アーセナル