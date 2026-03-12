控えめなアップデートで6年目を迎える新世代のランドローバー・ディフェンダーが、初代の築き上げた伝説的な地位を超える日は来ないかもしれない。半世紀前より、地球上にある未踏の地は減っている。【画像】ラクダ印ラリー誕生を記念ディフェンダー「トロフィー」競合オフローダーと写真で比較全140枚とはいえ、ジャガー・ランドローバー（JLR）は、商業的な成功に満足しているに違いない。これまで目立ったフェイスリフト