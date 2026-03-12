ＤｅＮＡは１２日、球団誕生１５年目を記念したプロジェクト「横浜ＤｅＮＡベイスターズ１５ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ」の一環として、同日の広島とのオープン戦（横浜スタジアム）に、神奈川県内の小学校６２校から５、６年生の児童および教員、約５５００名を招待した。試合終了後には、うち４校（約３５０人）の児童がグラウンドに降り、特別な「帰りの会」を実施。会には、選手会長の東克樹投手をはじめ、竹田祐投手