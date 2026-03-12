「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ平和島」（１２日、平和島）杉村賢也（３５）＝東京・１１３期・Ａ２＝は１２日の４日目１０Ｒで５コースから６着。予選突破こそ決めたが、「１周１Ｍは自分が失敗してしまいました」とレース後は肩を落としていた。それでも、「足は行き足系が一番良くて、そこはトップクラス。行き足の延長で伸びも余裕があります」と仕上がりには自信満々。「回ってからもしっかり押しているし、スター