東京ディズニーリゾート（千葉県浦安市）を運営するオリエンタルランドは１２日、４月１日から従業員の賃金を平均約６％引き上げると発表した。対象は「キャスト」と呼ばれる従業員やショーの出演者を含む約２万５０００人で、賃上げは４年連続となる。今春入社する大学と大学院卒業者の初任給も２万円増額し、２９万２０００円とする。また、アルバイトの基本時給も一律７０円上げ、役割に応じた手当を含めて１３９０〜１７４