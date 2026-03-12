◇関西学院第3フィールド開場20周年記念招待試合関学大4―8慶大（2026年3月12日関西学院第3フィールド）関西学生野球連盟の関学大は、慶大と招待試合を行った。始球式にはOBで、オリックスやメジャーでプレーした田口壮氏（56）が登板。スーツ姿で見事な投球を披露した。「久しぶりに投げました。（始球式を）最後にやったのは10年ぐらい前かな」試合会場となった「関西学院第3フィールド」は、自身がメジャー移籍