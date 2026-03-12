将棋の竜王戦を主催する日本将棋連盟と読売新聞東京本社が、指し手記録（棋譜）を許可なくユーチューブで動画配信され損害を受けたとして、配信者に計約1960万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は12日、利益侵害を認め、配信者に対し読売新聞へ325万円の支払いを命じた。鹿子木康裁判長は、棋譜は財産的保護に値するとし、配信によって読売新聞が得るはずだった利用許諾料や広告収入が減少したと指摘。一方、同社