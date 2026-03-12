東京・立川市のアパートに侵入し現金1000万円以上などを盗んだとして、窃盗グループの勧誘役など5人が逮捕されました。【映像】連行される容疑者松本一摩容疑者（30）ら5人は、去年、立川市にある20代の男性の自宅に侵入し現金1025万円や財布など493万円相当を盗んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、松本容疑者は窃盗グループの勧誘役とみられ、SNSで実行役を募集したあと、連絡手段を秘匿性の高いメッセージアプ