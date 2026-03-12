【マイアミ（米フロリダ州）＝平沢祐】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で準々決勝に進出した日本代表「侍ジャパン」は１１日、米フロリダ州マイアミで渡米後初の練習に臨んだ。同日未明に現地入りしたため自由参加となり、大谷（ドジャース）や鈴木（カブス）、岡本（ブルージェイズ）ら一部の選手が調整した。岡本と村上（ホワイトソックス）はフリー打撃でともに大きな当たりを放ち、ノックでも軽快な動きを見