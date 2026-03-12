マンションの建築工事を行う場合、専門知識を持った「アドバイザー」を雇い、適正に工事や業務が進行管理されているか判断してもらい、悪徳業者を抑制することができます。では、そのアドバイザーはどのように選べばいいのか、建山氏の著書『［新装版］マンションの大規模修繕でダマされない方法』（彩図社）より、アドバイザーとコンサルタントの違いや、仕事のできるアドバイザーを選ぶポイントを紹介します。アドバイザーは用心