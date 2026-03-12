日本テレビは、志尊淳主演・2026年4月期新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』のヒロイン・河瀬桃子役として、仁村紗和の出演を発表した。【書影】韓国で23年暮らしてきた彼だからこその雰囲気を出していきたいと話す、「御曹司」スタイルの志尊NHK連続テレビ小説『おちょやん』など多くの作品で存在感を示し、主演を務めたテレビ東京『SHUT UP』では、アジアコンテンツアワード＆グローバルOTTアワード2024にて最優秀新人賞