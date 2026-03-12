666馬力の高性能SUV！ポルシェジャパンは2026年3月10日、電動スポーツSUVの新たなライナップとなる新型「カイエンSエレクトリック」を発表し、予約受注を開始しました。新型カイエンSエレクトリックは、ベースモデルの「カイエン・エレクトリック」と、最上級モデル「カイエン・ターボ・エレクトリック」の間に位置するミドルグレードのハイパフォーマンスSUVです。【画像】超カッコイイ！ これが新型「4WD“スポーティ”SUV」