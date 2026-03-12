adieu（上白石萌歌）が、ニューEP『adieu 5』を4月22日にリリースする。 （関連：adieu＝上白石萌歌、1年ぶりツアーで果たしたファンとの再会様々な思いを音楽で伝える一夜に） 今作は、前作アルバム『adieu 4』以降の時間の中で生まれた楽曲を中心に構成される最新作。5枚目となる今作では、“adieu is adieu”（私は私）という存在証明、そして夜の狭間、美しさの中にある毒を表現した全6曲入りとなっ