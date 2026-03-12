自転車の悪質な交通違反に対して反則金を科す「青切符」の制度が、4月から導入されます。青切符の導入まであと3週間ほど。どんな乗り方が青切符交付の対象になるのか。きのう、名古屋・栄では… 【写真を見る】スマホ見ながら自転車で反則金1万2000円 逆走は6000円 イヤホンも…どんな運転が交通違反｢青切符｣に？新ルール詳しく （村上真惟記者）「スマホを片手に持ったまま自転車をこいでいます。イヤホンもしていて周り