日やけ止めブランド「ALLIE」は、3月21日（土）から、『ちいかわ』とのコラボレーションによる限定デザインパッケージ商品を、数量限定で発売する。【写真】ちいかわ＆うさぎのデザインも！コラボパッケージ一覧■キーホルダーは全3種今回登場するのは、夏を楽しむちいかわたちをデザインしたパッケージと、ちいかわ、ハチワレ、うさぎの顔を大胆にあしらった本体がかわいい日焼け止め。「アリィー クロノビューティ ジェ