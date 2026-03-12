＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー開幕戦 マイナビカップ 最終日（2日間競技）◇12日◇大栄カントリー倶楽部（千葉）◇6279ヤード・パー72＞ 2003年生まれ、ダイヤモンド世代の久世夏乃香が「67」のラウンドでトータル8アンダーとスコアを伸ばし、逆転で開幕戦を制した。2年ぶりとなるネクヒロ2勝目。過去5年、毎回最終で涙を飲んできたプロテスト合格へ、幸先のいいシーズンのスタートを切った。久世さんエグすぎ！終