＜台湾ホンハイレディース初日◇12日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞国内女子ツアー新規大会の第1ラウンドが終了した。昨季の「日本女子プロ」覇者・金澤志奈が6バーディ・1ボギーの「67」をマーク。日本勢最上位となる5アンダー・2位発進を決めた。【写真】きょうの都玲華さんはパンツスタイル7アンダー・単独首位にヌック・スカパン（タイ）。2アンダー・3位タイに菅楓華と鶴岡果恋、