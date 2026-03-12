京都の祇園付近で店の扉のガラスが割られるなどの被害が相次ぎました。 （するがや祇園下里７代目店主井上真由美さん）「すごい割れ方をしていて、中にもガラスが散らばっていた状態」 被害に遭ったのは、京都・祇園にある老舗菓子店「するがや祇園下里」です。 １８１８年創業で、京町家の建物は市の登録有形文化財に指定されています。 店主によりますと３月１日の朝、入り口の扉にはめこまれていたガラスが何者