大阪府警が証拠品の一部を紛失し、遺族に謝罪しました。 ２００９年１１月、大阪市西成区の木津川で、医師の矢島祥子さん（当時３４歳）の遺体が見つかりました。 死因は溺死で、警察は当初、自殺の可能性が高いとみていましたが、遺族は「自ら命を絶つとは考えられない」として、２０１２年に殺人と死体遺棄容疑で告訴状を西成署に提出し受理されました。 警察は事件と事故の両面で今も捜査を続けていますが、去年４月