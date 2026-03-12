手術ミスで患者に重い後遺症を負わせた医師に、執行猶予つきの有罪判決です。 判決によりますと、兵庫県の赤穂市民病院に勤務していた医師の松井宏樹被告（４７）は６年前、８０代の女性の腰の骨を手術した際誤って神経の一部を切断し、下半身不随の後遺症を負わせました。 これまでの裁判で松井被告は起訴内容を認め、検察側は、禁錮１年６か月を求刑していました。 ３月１２日の判決で神戸地裁姫路支部は、「手術中に