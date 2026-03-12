高級車レクサスの窃盗事件。防犯カメラが犯行の一部始終をとらえていました。 【写真を見る】わずか１０分で高級車「レクサス」盗難防カメが捉えた犯行の一部始終滋賀・大津市内で別のレクサスのナンバープレートが盗まれる事件も ３月１１日午前５時前、滋賀県大津市の住宅の前に現れた１台の車。 中から降りてきた１人が停められていた車の前でしゃがみ、何やら作業をしています。 そして、運転席の