フジテレビ『Live News イット！』（月〜金後3：45）が12日に放送され、WBC(ワールドベースボールクラシック)準々決勝で日本の対戦相手がベネズエラに決定したことを伝えた。【写真】「デコピン 東京にいたのね」「相変わらず可愛い」大谷翔平が公開した愛犬の“どアップ”ショット※4枚目番組ではWBCの今後のスケジュールや、次に日本と対戦するベネズエラのこれまでの戦いぶりを伝えた。すると同番組でキャスターを務め