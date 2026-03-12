2020年、茨城県古河市の介護老人保健施設で、元職員の女が点滴のチューブに空気を注入し、入所者2人を殺害したなどの罪に問われている事件で、2人目の被害者についての審理が始まりました。介護老人保健施設の元職員・赤間恵美被告（40）は2020年、入所していた鈴木喜作さんと吉田節次さんを、注射器のシリンジを使って点滴のチューブに空気を注入し殺害したなどの罪に問われています。弁護側は2人に対する殺人の罪について、全面