大分県別府市の県道で、酒を飲んだ状態で事故を起こしたとして、26歳の男が逮捕されました。また、車を提供したうえ同乗し、警察に虚偽の説明をしたとして、飲食店経営の27歳の男も逮捕されました。 【写真を見る】「知らない者が運転し去った」酒気帯び事故、同乗の店主が従業員を隠避か2人を逮捕大分 酒気帯び運転と事故不申告の疑いで逮捕されたのは、別府市原町のアルバイト従業員・河野優斗容疑者（26）。また、犯人隠