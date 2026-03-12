パナソニックホールディングス（HD）は12日、人工知能（AI）の業務支援サービスの導入により、1カ月当たり20万時間分の業務削減の効果が出ていると明らかにした。グループで6割超の従業員が生成AIを業務で活用し、効率化が進んでいるとした。玉置肇副社長ら幹部がデジタル化やAI活用を含む業務プロセス変革の状況を報道陣に説明した。パナソニックHDは2023年4月、対話型AIの「チャットGPT」をベースにした社内AIサービスを導入