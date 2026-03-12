「大相撲春場所・５日目」（１２日、エディオンアリーナ大阪）関脇高安は義ノ富士を力強く寄り切って無傷の５連勝を飾った。隆の勝は阿武剋を突き落として全勝をキープ。琴勝峰は大栄翔にはたき込みで敗れ、土がついた。全勝は高安と隆の勝の２人となった。綱とりの大関安青錦は２日連続金星で勢いにのる藤ノ川を落ち着いて押し出して３勝２敗とした。下に潜ろうとした藤ノ川の変則的な動きに冷静に対処。土俵外へと追いやっ