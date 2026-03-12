横浜市特別職職員議員報酬等審議会が山中竹春市長らの給与の約３％増額を求めて答申したことを受け、山中市長は１１日、自身の給与の据え置きを表明した。同日の市議会本会議で横山勇太朗議員（自民）などの質問に答え、パワーハラスメントの疑いがあるとして市の人事部長から告発された問題を据え置きの理由にあげた。同審議会は２月、４月から市長のほか、副市長の給与、市議の議員報酬を約３％引き上げることを求める答申