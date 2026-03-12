時価約600万円の高級車が盗まれる一部始終を防犯カメラが捉えていました。11日午前5時前、滋賀・大津市の住宅街で車から降りてきたのは、フードのようなものをかぶった複数の人物です。止められていた高級車「レクサス」の前でしゃがみこみ、しばらくすると運転席の扉が開き、車を動かして走り去っていきました。警察によると、高級車を盗んだのはカメラに映っていた3人で、時価約600万円のレクサス1台や車載品を持ち去ったという