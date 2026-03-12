きちんと謝っているのに許してもらえない…。そんな状態が続くと、つらくて悩んでしまいますよね。相手が大切な人なら、なおさら深刻になるでしょう。本記事では、謝っても許してもらえない理由として考えられることを解説したうえで、対処法やNG行動について紹介します。謝っても許してくれない理由として考えられること「ちゃんと謝ったのに」と思っていても許してもらえないのは、相手の立場や受け止め方、感情のプロセスなどが