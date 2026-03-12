4年前、プロバスケットのトップカテゴリー・B1に昇格した、ファイティングイーグルス名古屋の並里成選手。シングルファザーと両立する姿を追いました。 「大変ですよ。日頃は大変って思えないぐらい時間がなくて余裕がない」(並里成選手) ファイティングイーグルス名古屋の最年長、36歳の並里成選手。 切れ味鋭いドライブと変幻自在のパスを武器に、“ファンタジスタ”の異名を持つキャプテ