ここのところ、地上波テレビで「小出し」されることが多いダウンタウンの松本人志（62）。3月11日放送の「水曜日のダウンタウン」（TBS系）にも“登場”して話題を集めている。【もっと読む】松本人志が作った「全国放送への復帰はCMから」 “前例”誕生で恩恵にあずかれるかもしれない渡部建WBC開催中とあって、この日は以前紹介した野球に関する「説」を再調査。このため、番組中では過去に紹介されたVTRが多数紹介された。