元AKB48で、演歌歌手の岩佐美咲（31）が2月4日、新曲「合鍵」をリリースした。ソロデビュー15年目を記念し、今回も秋元康がプロデュースしている。【写真】前田敦子写真集「Beste」発売インタビュー「ホントに絶対最後！ 結婚式に臨む花嫁さんの気分で努力しました」◇◇◇──「合鍵」は特徴のある楽曲だとか。「いきなりサビから始まる曲で、サラッと歌える曲です。最近は米津玄師さんとかいきなりサビから始ま