酒田市の宿泊施設で宴会料理を食べた利用客ら合わせて21人が下痢やおう吐などのノロウイルスによる食中毒を発症したことが明らかになりました。ノロウイルスによる食中毒が発生したのは酒田市成興野の旅館「眺望の宿 観音湯」です。県食品安全衛生課によりますと3月6日から8日までの3日間にこの宿泊施設で宴会料理を食べた4つのグループの合わせて21人が下痢やおう吐などの症状を訴えました。庄内保健所が検査した結果、ノロ