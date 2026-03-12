おととし7月の豪雨で被災し、集団移転事業の検討が進む戸沢村蔵岡地区を災害危険区域に設定するための条例が12日施行されました。今後、危険区域を設定し、集団移転に向けた動きを加速させたい考えです。戸沢村蔵岡地区はおととし7月の豪雨で地区に住んでいた69世帯のほとんどが浸水しました。村は蔵岡地区からの集団移転を住民に提案し、事業化に向けて計画書を策定しています。そうした中、村は12日付けで蔵岡地区およそ70ヘクタ