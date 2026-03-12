イタリア・セリエAのパルマ所属の日本代表GK鈴木彩艶（23）が、2試合連続の肩透かしである。昨年11月、左手を骨折して長期離脱。現地2月27日のカリアリ戦で3カ月半ぶりに戦列復帰したものの、8日のフィオレンティーナ戦も含めて2試合連続で出場はなかった。「このままパルマの第2GKに降格してしまうのでは？」という声もあるというのだ。【もっと読む】森保ジャパンの人選に大変動！「代表歴無関係」の新機軸「パルマ生まれの控