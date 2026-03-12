すみれＳ５着のアッカン（牡３歳、美浦・奥村武厩舎、父ホークビル）はダービートライアルの青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル）へ向かう。同厩舎のクイーンＣ３着のヒズマスターピース（牝３歳、父スクリーンヒーロー）は、ニュージーランドＴ・Ｇ２（４月１１日、中山競馬場、芝１６００メートル）へ。