忙しいときに便利！10分おかずバリエ 忙しいときにうれしいのが、時短おかず。今回は、10分で作れる「鶏もも肉」のおかずをフィーチャーしました。覚えておけば毎日の食事作りがラクになります。 韓国の人気の味を家で実現！隠し味のメープルシロップでうまみ倍増豆板醤の辛みがアクセントにトロトロねぎと鶏肉は好相性頼れる！リーズナブルでアレンジ自在の「鶏もも肉」 クックパッドでも1年を通して人気の鶏肉ですが、部位に