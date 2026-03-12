横浜の新たなシンボルになるのでしょうか。横浜スタジアムの横に、新たに「新旧の融合」をテーマに複合商業施設がオープンします。一体どんな施設なのでしょうか。記者「関内駅の目の前にできたこちらの施設。中では野球などのライブビューイングを楽しめるということです」横浜スタジアムがある関内駅の目の前に、新たにオープンしたのは「BASEGATE横浜関内」。大きな吹き抜けに、高さおよそ8メートルの大型ビジョンでのライブビ