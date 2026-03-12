2022年、静岡県牧之原市の認定こども園で通園バスに置き去りにされた園児1人が死亡した事件をめぐり、警察はインターネット上に被害者を侮辱する内容を投稿したとして、千葉県の会社員の男性を書類送検しました。きょう侮辱の疑いで静岡地検に書類送検されたのは、千葉県柏市に住む会社員の男性（54）です。2022年9月、牧之原市の認定こども園「川崎幼稚園」で河本千奈ちゃん（当時3）が通園バスの中におよそ5時間置き去りにされ、