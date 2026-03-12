オリエンタルランドは12日、従業員の賃金改定を発表。4月1日より約2万5000人を対象に、平均約6％の基準賃金および基本時給を引き上げる。昨年に続き4年連続での引き上げとなる。【画像】これまで＆今回の「賃金改定率・対象者数」公式サイトにて文書を公表。「2026年4月1日より、従業員の賃金改定（基準賃金および基本時給の引き上げ）を決定」と発表。「昨年に引き続き4年連続で、準社員(パート・アルバイト)を含む従業員に対