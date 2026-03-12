2026年3月12日（木）に放送された『ますだおかだ増田のラジオハンター』。 今回は、なんとナイツの2人がパーソナリティーをしているニッポン放送のラジオ番組『ナイツ ザ・ラジオショー』とリアルタイムで繋ぎ、局をまたいでトークをするという特別な放送回となった。 ©️ABCラジオ 『ナイツ ザ・ラジオショー』からはパーソナリティーのナイツの塙と土屋、そして