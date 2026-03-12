イランが原油輸送の要衝、ホルムズ海峡で機雷を敷設したとの報道をめぐり、高市総理は12日、機雷などの除去のため、事前準備として自衛隊を周辺に展開することは「想定できない」と説明しました。中道改革連合吉田宣弘 衆院議員「米軍から機雷の掃海をお願いされるというようなことがあるとすれば、それは存立危機事態になってくるわけですけども、そういったことについて、あり得るかどうか。お答えを頂ければと思います」